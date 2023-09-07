"تلاعب بالدولار في مطار عراقي".. نائب يحدد هوية المصرف ويطالب السوداني بالتدخل

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة النجف أحمد مجيد، يوم الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإيقاف عملية تلاعب واختلاس للدولار في فرع مصرف الموصل بمطار النجف.

وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة كشفت قيام مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي فرع مطار النجف بتحويل رصيد المطار من الدولار إلى الدينار بالسعر الرسمي وإغلاق حسابه الجاري على الرغم من إبداع الأموال في الدولار".

وأضاف أن "مصرف الموصل يعتبر أذرع أحد الأحزاب الاقتصادية وتسبب بهدر المال العام قدره مليار و140 مليون دينار إجراء تحويل الإيرادات من الدولار إلى الدينار وصرف الأموال بالسعر الرسمي".

وأكد مجيد، تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"فتح تحقيق عالي المستوى بعملية اختلاس الأموال وإعفاء مدير مطار النجف، بسبب تواطؤ إدارة المطار مع إدارة المصرف".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد أعلنت في وقت سابق تمكُّنها من ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المقترفة من مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهليّ - فرع مطار النجف، التي تسبَّبت بهدر أكثر من مليار دينارٍ، فيما لفتت إلى أنَّ ذلك نتج عن تقاعس إدارة المطار عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لمحاسبة المصرف فتسبَّب باستغلال الأخير لها والإفادة منها.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من المصرف أو مطار النجف على تلك المعلومات.