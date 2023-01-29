وثيقة .. تكليف وكلاء جُدد بالوكالة في وزارة النفط العراقية

شفق نيوز/ وجّه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، بتعيين أربعة وكلاء جدد في الوزارة جميعهم بالوكالة.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير عبد الغني بتاريخ اليوم، فإن تقرر تكليف (باسم محمد خضير العبادي) بمهام وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج (وكالة)، وتكليف (حامد يونس صالح) بمهام وكيل الوزارة لشؤون التصفية (وكالة)، وتكليف (ليث عبد الحسين شاهر) بمهام وكيل الوزارة لشؤون التوزيع (وكالة)، وتكليف (عزت صابر إسماعيل عبدالله) بمهام وكيل الوزارة لشؤون لشؤون الغاز (وكالة).

ودائما ما تعترض أطراف سياسية على التكليف والتعيين بالمناصب العليا في الدوائر والوزارات الحكومية العراقية بصيغة "الوكالة"، وقد تعهد رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي إنهاء التكليف بهذه الصيغة.