الزيدي يكلف العبودي مستشاراً للأمن الوطني العراقي وناصر محافظا للبنك المركزي (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن تكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحكومة علي الزيدي، كلف قاسم العبودي مستشارا للأمن الوطني، خلفا لقاسم الأعرجي".

وأضاف أن "التغييرات أيضا شملت جهاز الأمن الوطني، حيث تم تكليف باسم البدري رئيسا للجهاز، بدلا عن عبد الكريم البصري".

وتابع أن "التغييرات طالت أيضا محافظ البنك المركزي، حيث تمت إقالة علي العلاق، وتكليف نزار ناصر بدلا عنه"، مبينا أن "ناصر، كان يشتغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهابيين في البنك المركزي العراقي".