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تكليف امرأة تركمانية بمنصب وزير المالية بالوكالة بدلا من إحسان عبد الجبار

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T10:01:58+0000
تكليف امرأة تركمانية بمنصب وزير المالية بالوكالة بدلا من إحسان عبد الجبار

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، يوم السبت، تكليف امرأة عن المكون بمنصب وزير المالية العراقية بالوكالة بدلا من إحسان عبد الجبار الذي يشغل هذا المنصب بالوكالة إضافة إلى أنه وزير النفط بالأصالة.

وقال توران في بيان مقتضب، "نبارك تسنم أول امرأة تركمانية لوزارة سيادية".

وأضاف أن "السيدة هيام نعمة كوبرلو وزيرة للمالية بالوكالة".

وصوّت مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي على قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار وزير النفط من منصب وزير المالية/ وكالة.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد كلّف في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.

وجاء قرار التكليف بعد الموافقة على استقالة وزير المالية أصلة علي عبد الأمير علاوي.

وتنشر وكالة شفق نيوز السيرة الذاتية لكوبرلو الذي ستشغل منصب وزير المالية بالوكالة:

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