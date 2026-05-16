تكليف الفريق الركن جبار نعيمه الدبي سكرتيراً عسكرياً للزيدي

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتكليف الفريق الركن جبار نعيمه الدبي سكرتيرا عسكريا للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي.

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماصي، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز.

وشغل الدبي سابقاً مناصب قيادية رفيعة في الجيش، أبرزها نائب قائد القوات البرية، وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، بالإضافة إلى قيادة عمليات غرب نينوى والرافدين.