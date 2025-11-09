تكرار لسيناريو 2021.. المفوضية تكشف آلية احتساب نسبة المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز- بغداد

كشفت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، عن كيفية احتساب نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي بدأت اليوم عبر التصويت الخاص.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "احتساب نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، يتم عبر المسجلين وفق (النظام البايومتري) والبالغ عددهم اكثر من 21 مليون شخص".

وبين جميل أن "نسبة المشاركة تعتمد فقط على المحدثين، لتتضح نسبة المشاركة ونسبة المقاطعة وفق هذا الأمر، فالنسبة تحدد وفق المحدثين عبر (النظام البايومتري) وليس العدد الكلي للناخبين".

يشار إلى أن الانتخابات السابقة التي بدأت منذ العام 2005، اعتمدت نسبة المشاركة على عدد الناخبين الكلي، أي الذين يحق لهم التصويت بدءا من عمر 18 عاما.

لكن في الانتخابات النيابية لعام 2021، تغير نظام احتساب نسبة المشاركة، وفيها جرى الاعتماد على الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية فقط، وليس مجمل السكان الذين بلغوا سن المشاركة، وهو أمر أثار الجدل آنذاك، حيث ظهرت نسبة المشاركة 41%، وسط تأكيد منظمات مختصة أن النسبة أقل لو جرى اعتماد عدد الناخبين الكلي.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.