تقرير منتصف النهار.. نسبة المشاركة بالانتخابات 23%

شفق نيوز- بغداد

أصدرت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، تقرير منتصف النهار ليوم الاقتراع العام، الخاص بنسبة المشاركة، وبلغت فيه 23%.

وكشف في التقرير الذي ورد لوكالة شفق نيوز، عن تقارب نسب التصويت بين أغلب المدن، بين 25 0 30 بالمئة.

وفيما سجلت محافظة النجف أدنى نسبة مشاركة بواقع 18%، سجلت صلاح الدين أعلى نسبة بواقع 31%.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.