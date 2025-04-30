تقرير أمريكي: معسكرات إيرانية في العراق لتدريب "قوات سورية"

شفق نيوز/ ذكر موقع "ميديا لاين" الإخباري الأمريكي، أن إيران تقوم بخطوات لإعادة بناء نفوذها العسكري والسياسي في سوريا من خلال تدريب موالين للنظام السابق في معسكرات صحراوية داخل العراق.

ونقل التقرير الأمريكي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شهود عيان ومصادر استخباراتية قولها، إن هذه المعسكرات، واقعة في الانبار بالقرب من الحدود السورية، وتتم إدارتها بمساعدة ضباط من الحرس الثوري الإيراني وفصيل مسلح عراقي.

وبحسب معلومات "ميديا لاين"، فإن هذه المعسكرات تضم آلافا من مقاتلي النظام السوري السابقين الذين هربوا بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

وتابع، أن المقاتلين السابقين الهاربين، يتلقون تدريبات بشكل منتظم في مناطق مثل القائم وجرف الصخر، المعروفة بكونها مراكز للعمليات التي تدعمها إيران.

وبحسب شهود عيان ذكروا للموقع، فانهم رصدوا المئات من المقاتلين السوريين ينقلون الى المعسكرات الصحراوية بعربات رباعية الدفاع يعتقد انها تعود لفصيل عراقي.

ولفت التقرير الى تصريحات لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف، وهو ابن خال الاسد، ادلى بها مؤخرا بأنه ينظم "قوات نخبة" بالتنسيق مع القيادي العسكري السوري السابق سهيل الحسن المرتبط بعلاقات قوية مع روسيا، حيث لفت مخلوف إلى أن "هذه القوات هدفها حماية أهالي منطقة الساحل السوري، وليس للانتقام".

ورأى التقرير، أن هناك من يعتبر أن هذه المساعي محاولة ايرانية لاعادة بناء القوة العسكرية في سوريا مستقبلا، في حين يحذر محللون من ان ايران تستخدم الديناميات القبلية والطائفية، خاصة في صفوف الأقلية العلوية، للإبقاء على موطئ قدم لها في سوريا، بينما تستجيب هذه الاستراتيجية لفكرة أن حزب الله اللبناني يحتاج الى الدعم بعد الخسائر الفادحة في الحرب مع إسرائيل.

ونقل التقرير الأمريكي عن الضابط العراقي السابق عمر الكربولي، قوله، إن "التحشيد العسكري قرب الحدود السورية ليست طبيعية"، محذرا من "تزايد النفوذ الإيراني".

وأضاف أن "الحكومة تستشعر ضمنيا بأن ذلك قد يؤدي الى زعزعة اكبر باستقرار المنطقة".

كما قال الكربولي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة العراقية لكشف هذه المعسكرات، لكن الحكومة لن تفعل ذلك.