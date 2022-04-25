تقرير لجنة التحقيق في قصف اربيل: لم نجد دليلا على وجود مقرات اسرائيلية

شفق نيوز/ كشف تقرير أصدرته لجنة التحقيق في القصف الذي تعرضت له مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، عن عدم وجود أي أدلة على وجود مقرات إسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه؛ أن اللجنة لم تجد أي أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع الذي تعرض للقصف.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة لم تلحظ ما يثبت أن المنزل الذي تعرض للقصف قد استخدم في أي نشاط سياسي.

وعدّ التقرير ان القصف الذي تعرضت لهخ اربيل، انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة 12 آذار الماضي إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية".

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.