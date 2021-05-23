تقرير إسرائيلي يتحدث عن "توسّع" إيراني جديد في العراق يلوح بالأفق

شفق نيوز / سلّط موقع "إسرائيل ديفينس"، يوم الأحد، الضوء على عزم إيران تنفيذ خطة لإقامة مراكز ابتكار علمية في دول مثل العراق وروسيا وماليزيا وأفغانستان.

ونقل الموقع، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن "رفع العقوبات الأميركية إن تم، فستكون إيران قادرة على التحول إلى مركز للعلوم والتكنولوجيا".

ونشر الموقع الاسرائيلي، صورة لمركز تكنولوجي، أقامته ايران بالفعل في العاصمة الكينية نيروبي.

ووفقا للتقرير، فإن "إيران تعتزم إقامة أربعة مراكز لتطوير الابتكار والتكنولوجيا في روسيا والعراق وماليزيا وأفغانستان مع نهاية السنة المالية (اذار/مارس 2022)".

وأضاف أن "الهدف من هذه المبادرة الإيرانية تعزيز روابط ايران العلمية والاقتصادية مع العديد من الدول، وتمكين المؤسسات والشركات من الترويج لمنتاجتهم وبيعها".

وفي بداية العام الحالي، افتتحت ايران، بحسب الموقع الإسرائيلي، مركزا تكنولوجيا في نيروبي، في خطوة شكلت بداية للتوسع الايراني في أسواق الشرق الافريقي الاقتصادية والتكنولوجية".

ولفت الموقع، إلى أن هذه المراكز وفقا للإيرانيين، هدفها "جعل ايران بمثابة مركز للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى منع هجرة الأدمغة حيث أن هناك مراكز مشابهة في إيران نفسها".