تقرير: تزييف العلم الإيراني بصور رفعها أنصار الإطار التنسيقي في تظاهراتهم

شفق نيوز/ نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية تقريراً، اليوم السبت، ذكرت فيه أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المناهضة لطهران تقف وراء "تشويه الحقائق" حول التظاهرات التي وصفتها بـ"الحاشدة" لأنصار الإطار التنسيقي التي انطلقت أمس الجمعة في بعض المدن العراقية من العاصمة بغداد.

وطبقا للتقرير فإن تلك الصفحات قامت بـ" تزييف العلم الايراني في الصور المتعلقة بالتظاهرات وفشلت المؤامرة مع وعي ويقظة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار التقرير إلى أن "بعض الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، کالقناة المعروفة بـ(جدار نيوز) ، نشرت هذه الصورة بعنوان رفع العلم الإيراني في تظاهرة الإطار التنسيقي، وهو بالطبع واضح للوهلة الأولى أن الصورة مزيفة وأنها معدلة ومصنوعة بالفوتوشوب لأنه، تم عرض العلم الإيراني في الصورة بطريقة يبدو أن ريحًا قوية تهب فقط على هذا العلم بينما الأعلام الأخرى في الصورة ثابتة ويبدو أن الرياح لا تهب علیها".

وتابع التقرير "مع ذلك، قام بعض المستخدمين والمراقبين العراقيين على الفور بنشر الصورة الأصلية لإحباط مؤامرة الشبكات والقنوات العراقية المعارضة لإيران".

ويوم أمس الجمعة، تظاهر أنصار الإطار التنسيقي عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجاً على اقتحام انصار التيار الصدري للمنطقة المحصنة وإغلاقهم لمبنى مجلس النواب رفضاً لترشيح رئيساً للحكومة الجديدة من قبل الإطار، وفيما بعد أعلنوا عن تحولهم إلى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بالإسراع في "تشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي".