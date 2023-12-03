تقدّم تكشف ترحيل ملف "بديل الحلبوسي" الى ما بعد الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ كشفت كتلة تقدم البرلمانية، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، يوم الأحد، عن ترحيل ملف اختيار رئيس البرلمان الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري، لوكالة شفق نيوز، انه "جرى اتفاق ما بين الأطراف السياسية على تأجيل اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، مع الإبقاء على نفس الأسماء المرشحة".

وأضافت الشمري أن "خروج المنصب من حزب تقدم، امر ممكن وهناك احتمالية بذلك، وهذا حسب الاتفاقات، كما ان حسم اختيار رئيس البرلمان سيكون مرتبط بشكل كبير بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، ولهذا أجل الحسم الى ما بعد الانتخابات".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).