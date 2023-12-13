"تقدم" يكشف عن حراك قانوني لإعادة الحلبوسي إلى منصبه

شفق نيوز/ كشف حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن حراك يهدف لإعادة الأخير إلى منصبه السابق.

وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك حراكا قانونيا يجري من أجل إعادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى منصبه مجدداً وفق إجراءات قانونية ودستورية".

وبين العلوي ان "إعادة الحلبوسي الى منصبه أمر وارد جداً وهناك سعي قانوني وسياسي من أجل ذلك"، مؤكداً أن "هذا الأمر أحد أبرز أسباب تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان".

ورأى العلوي، أن "هناك أملاً كبيراً بعودة الحلبوسي خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأمس الثلاثاء، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس بدلاً من المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي إلى إشعار آخر .

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.