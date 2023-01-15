تقدم يرد على انسحاب الدهلكي: طالب برئاسة النزاهة النيابية ومنصب نائب محافظ لسكرتيره

شفق نيوز/ رد حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد، على إعلان النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي الانسحاب من تحالف السيادة، مشيرا الى أن الانسحاب جاء بعد عدم حصوله (الدهلكي)، على رئاسة لجنة النزاهة النيابية ومنصب محافظ ديالى لسكرتيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب الدهلكي، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها "جوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.

ويتكون تحالف "السيادة" من تحالفي "تقدم" 37 نائباً، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" 34 نائباً، بقيادة خميس الخنجر.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يود أن يضع الرأيَ العام في صورة التفاصيل والمعطيات والأسباب الحقيقية لإعلان النائب رعد الدهلكي انسحابه من التحالف.

وأكد أن النائب الدهلكي طالب التحالف بالحصول على رئاسة لجنة النزاهة النيابية وهدد بالانسحاب في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتسنَّ ذلك بناءً على قرار قيادة الحزب وعدم موافقة النواب على طلبه.

وبين، أن الدهلكي طالب بترشيح سكرتيره فادي محمد ياسين لمنصب نائب محافظ ديالى، موضحا أن قيادة وأعضاء الحزب في ديالى لم تجد في الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، مع وجود العديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع.