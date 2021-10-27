"تقدم" و"عزم" يتفقان في عمّان.. الحلبوسي رئيسا للبرلمان والخنجر نائبا لرئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الاربعاء، عن اتفاق اولي بين ائتلافي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر على التحالف بقائمة "سنية" واحدة، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي ابرم في العاصمة الاردنية عمان يتضمن توزيع المناصب المستحقة للسنة بين قادة الائتلافين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحالفين السنيين اتفقا خلال سلسلة مباحثات عقدت في عمان، على توحيد القائمة السنية بالدخول بتحالف واحد، وفق تفاهمات شبه نهائية"، مبينا أن "التحالف بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأوضح المصدر، أن "التفاهمات وصلت لمراحل متقدمة، وقد ينضج عنها اتفاق نهائي يعلن مساء اليوم، مبيناً أن "الاتفاق يقضي بتسمية محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بشكل نهائي مقابل تسمية خميس الخنجر نائبا لرئيس الجمهورية المقبل".

وأشار المصدر، إلى "الاتفاق كذلك على أن تكون وزارتي التربية والتجارة من حصة ائتلاف عزم"، وفي المقابل يحظى ائتلاف تقدم بوزارة المالية والمرشح الوحيد لها ابن عم رئيس البرلمان المنحل هيبت الحلبوسي".

وتابع المصدر، أن "توزيع الحقائب الوزارية سيكون بحسب نقاط كل كتلة وتوزع وفق قيمة المنصب او الحقيبة الوزارية .