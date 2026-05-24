تقارب جديد بين بغداد وأربيل.. الإطار يكشف نتائج زيارة مسرور بارزاني

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الأحد، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز التفاهمات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه البلد ملفات اقتصادية ومالية ونفطية معقدة تتطلب حلولاً توافقية.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاءات التي جرت خلال الزيارة أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، ولا سيما فيما يتعلق بآليات إدارة الموارد النفطية وتوزيع الإيرادات المالية، إضافة إلى معالجة الالتزامات المتبادلة بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "هناك إرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مسار أكثر استقراراً، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويضمن دعم الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وتمكينها من تنفيذ برنامجها الخدمي والاقتصادي".

وأشار الموسوي، إلى أن "الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف النفط والمستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، كانت محوراً أساسياً في النقاشات، مع وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهمات عملية خلال الفترة المقبلة".

وتابع النائب عن الإطار، حديثه قائلاً إن "هذه الزيارة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وأربيل، وأن النتائج المتوقعة منها ستكون إيجابية ومثمرة إذا ما تم البناء على ما تحقق من تقارب في المواقف خلال الاجتماعات الأخيرة".

واجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة بغداد التقى خلالها رئيس الحكومة وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس مجلس النواب، وذلك في إطار بحث الملفات العالقة وتعزيز التفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يسهم في دعم الاستقرار وحل القضايا المشتركة، وفقاً لبيانات عديدة.

هذا وأعلن عزيز احمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة الماضي، أن الأخير يستعد لإجراء محادثات مع بغداد، فضلا عن تقديم تجربة "روناكي" الخاصة بالكهرباء لمساعدة الحكومة الاتحادية في إصلاح قطاع الطاقة.