نفي رسمي لتصريح مفبرك لمسعود بارزاني حول المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ نفى مقر البارزاني، اليوم الأحد، أن يكون الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد أدلى بتصريح حول المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وذكر المقر في بيان اليوم، أن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفبركاً مفاده تصريح للرئيس بارزاني عن قرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي، ويعلن مقر البارزاني بان الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة اطلاقاً.

وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية قد تداولت خبرا مفبركا عن لسان مسعود بارزاني مفاده بأن "إقليم كوردستان غير معني بالتشريعات والقرارات التي تصدر من البرلمان والاتحاد والقضاء الاتحادي".