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تفويج الإيرانيين إلى السعودية.. طهران تطلب وبغداد: سنبذل أقصى ما في وسعنا

Category: سیاسة

Date: 2022-07-10T17:56:37+0000
تفويج الإيرانيين إلى السعودية.. طهران تطلب وبغداد: سنبذل أقصى ما في وسعنا

شفق نيوز/ طلب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، استمرار عمليات تفويج الزوار الإيرانيين لأداء مناسك العمرة، فيما ثمن وساطة بغداد في إرسال الحجاج إيرانيين إلى السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وبحث عبد اللهيان، مع حسين، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بسفر الزوار الإيرانيين والعراقيين لزيارة العتبات المقدسة.

وشدد الوزيران، وفق البيان، على ضرورة "متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران بشأن توسيع العلاقات الثنائية، وكذلك تسهيل سفر الزوار  الإيرانيين والعراقيين في المناسبات الدينية، وخاصة زيارة الأربعين".

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي، استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لتسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق وكذلك مناسك الحج والعمرة، وأن الحكومة العراقية ستبذل أقصى ما في وسعها لتسهيل زيارة الزوار الايرانيين وإقامة مراسم الأربعين بأكبر قدر ممكن".

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