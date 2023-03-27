تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي يتصدر مكالمة السوداني - بن سلمان

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الاثنين، أهمية مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، من بن سلمان، شهد تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.