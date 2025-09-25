تفاهم قضائي جديد بين العراق والمغرب

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية المغربية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس وقّع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية في المملكة المغربية، تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن مراسيم التوقيع جرت بحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية: القاضي زيدون سعدون، والقاضي نجم أحمد، والقاضي كاظم عباس، والقاضي حسن فؤاد، إضافةً إلى رئيس الادعاء العام نجم عبد الله، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر.