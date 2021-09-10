إتفاق مع بغداد يفضي لعودة الديمقراطي الكوردستاني لمناطق النزاع

شفق نيوز/ اكد السياسي الكوردي ووزير الاعمار والاسكان سابقا بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعود قريبا الى المناطق المتنازع عليها في المحافظات خارج اقليم كوردستان لممارسة انشطته السياسية.

وقال ريكاني لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي سيعود الى المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وطوزخورماتو وديالى خلال الفترة القريبة القادمة بناءً على اتفاقات مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لممارسة دوره ونشاطه السياسي اسوة بالأحزاب والقوى الاخرى".

واكد ريكاني ان "اتفاق عودة الحزب الديمقراطي الى مناطقه ساري المفعول وبانتظار استكمال التفاصيل والإجراءات اللوجستية للعودة"، مشيرا الى "وجود جهات سياسية مازالت تعرقل عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأسباب ودواعي معروفة".

وأجبرت التهديدات الأمنية والسياسية بعد وأحداث 16 أكتوبر عام 2017 الأحزاب الكوردية على ترك مقارها الحزبية والسياسية في ديالى وكركوك وطوز خرماتو ونينوى.

ويعزو مسؤولون كورد اسباب عدم عودة المقار الحزبية للحزب الديمقراطي قضايا انتخابية وقومية.