تفاصيل مهاتفة السوداني وماكرون

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين.

كما بحث الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني، تطوير العلاقات على الصعد الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، خصوصاً ملف عقود شراء الرادارات من شركة تاليس الفرنسية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، والذي سيمكّن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، تعازيه للرئيس الفرنسي في سقوط الجندي الفرنسي المشارك ضمن عملية عراقية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي، وشارك فيها مستشارون عسكريون فرنسيون.

كما شهد الاتصال التباحث في تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد/ 2023 للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، والزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى العاصمة بغداد قريباً، فضلاً عن تبادل الآراء في آخر التطوّرات الإقليمية والدولية.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من اعلان الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب أمس الأثنين في العراق.