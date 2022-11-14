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تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية العراقي والإيراني: تصعيدكم عدائي وغير مبرر

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T15:54:59+0000
تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية العراقي والإيراني: تصعيدكم عدائي وغير مبرر

شفق نيوز / شدد نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الاثنين، على ضرورة أن يكونَ الحوار سبيلاً لإيقاف التصعيد الإيراني العدائيّ غير المُبرر على إقليم كوردستان، فيما وصف استمرار هذه الأعمال الإنفراديَّة بـ"الخطرة".

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه حسين، من نظيرهِ الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب حسين، خلال الاتصال الهاتفي، عن موقف العراق الواضح إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كوردستان، من قبل الجانب الإيرانيّ، مؤكداً تسببها بوقوع أعداد بين شهيد وجريح"، عادَّاً ذلك "تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أدانت في وقت سابق من اليوم، بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كوردستان.

وتسببت الهجمات الإيرانية، التي تبناها الحرس الثوري، على إقليم كوردستان، صباح الاثنين، بسقوط العديد من المواطنينَ الآمنين بين قتيل وجريح.

وذكرت الوزارة أنَّ "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للإستقرار، وسبَقَت المواقف لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وتعهدت الوزارة، بـ"اتخاذ إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".

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