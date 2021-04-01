تفاصيل مثيرة.. نائب يتعرض للضرب على يد أعضاء كتلته

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي مطلع، يوم الخميس، عن أحداث وتفاصيل مثيرة شهدتها كواليس جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الجاري أمس الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، تعرض لطعنة كبيرة من قبل نواب كتلته سائرون وخاصة نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي".

وأوضح أن "الأمر وصل إلى تعرض الياسري إلى الضرب على يد نواب كتلته وإخراجه بالقوة من الجلسة على خلفية النقاش الحاد بشأن قضية المحاضرين المجانيين".

وأشار المصدر إلى أن الياسري كان يرغب بتحويل المحاضرين إلى عقود بدلاً من صرف منحة لهم، لافتاً إلى أن " رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، تغاضى عن القضية وتستر عليها".

وتابع أنه "المحاضرين المجانيين خصص لهم 900 مليار دينار عراقي في موازنة 2021، بعد شد وجذب، وستدفع لهم على شكل منحة، وربما يحصل كل محاضر بسبب هذا المبلغ المخصص لهم على 100 الف دينار فقط، لاشهر معدودة".