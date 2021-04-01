سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفاصيل مثيرة.. نائب يتعرض للضرب على يد أعضاء كتلته

Category: سیاسة

Date: 2021-04-01T20:08:03+0000
تفاصيل مثيرة.. نائب يتعرض للضرب على يد أعضاء كتلته

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي مطلع، يوم الخميس، عن أحداث وتفاصيل مثيرة شهدتها كواليس جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الجاري أمس الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، تعرض لطعنة كبيرة من قبل نواب كتلته سائرون وخاصة نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي".

وأوضح أن "الأمر وصل إلى تعرض الياسري إلى الضرب على يد نواب كتلته وإخراجه بالقوة من الجلسة على خلفية النقاش الحاد بشأن قضية المحاضرين المجانيين".

وأشار المصدر إلى أن الياسري كان يرغب بتحويل المحاضرين إلى عقود بدلاً من صرف منحة لهم، لافتاً إلى أن " رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، تغاضى عن القضية وتستر عليها".

وتابع أنه "المحاضرين المجانيين خصص لهم 900 مليار دينار عراقي في موازنة 2021، بعد شد وجذب، وستدفع لهم على شكل منحة، وربما يحصل كل محاضر بسبب هذا المبلغ المخصص لهم على 100 الف دينار فقط، لاشهر معدودة".

related

الخلافات تعطل تمرير قانون المحكمة الاتحادية بجلسة اليوم

Date: 2021-03-08 08:45:29
الخلافات تعطل تمرير قانون المحكمة الاتحادية بجلسة اليوم

نائب: تسريبات الاستقطاعات من رواتب الموظفين استنتاجات غير صحيحة

Date: 2021-01-31 11:43:56
نائب: تسريبات الاستقطاعات من رواتب الموظفين استنتاجات غير صحيحة

البرلمان يتحرك بشأن ضباط المخابرات المنقولين للمنافذ الحدودية

Date: 2021-03-13 16:09:30
البرلمان يتحرك بشأن ضباط المخابرات المنقولين للمنافذ الحدودية

وسط تصعيد بالإحتجاجات.. نواب يمهلون الكاظمي 10 أيام لإنهاء تكليف محافظ ذي قار (تحديث)

Date: 2021-02-22 10:18:22
وسط تصعيد بالإحتجاجات.. نواب يمهلون الكاظمي 10 أيام لإنهاء تكليف محافظ ذي قار (تحديث)

البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

Date: 2019-11-11 17:33:15
البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-10 11:21:40
"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية

البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

Date: 2019-06-27 13:16:56
البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم

Date: 2021-03-28 09:33:05
الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم