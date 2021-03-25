تفاصيل آلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية.. وهذا ما يخص فقهاء الشريعة

شفق نيوز / أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عدم وجود فقهاء للشريعة بالمحكمة الاتحادية، فيما لفتت إلى أن التصويت داخل المحكمة سيكون بالإجماع.

وقال عضو اللجنة، صائب خدر، لـوكالة شفق نيوز، إن "القانون المعدل لقانون المحكمة الاتحادية المصوت عليه مؤخرا بمجلس النواب حدد عدد أعضاء مجلس المحكمة والعمر القانوني للتقاعد، وسنوات الخدمة 12 سنة".

وأضاف خدر، أن "القانون المعدل لا يوجد فيه فقهاء للشريعة ولا خبراء للقانون، عكس ما موجود بتشريع القانون ولم يحظ بالتصويت ورحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

وأشار إلى أن "بحسب القانون المعدل سيكون الانعقاد والتصويت على القرارات داخل مجلس المحكمة الاتحادية بالإجماع".

ونجح البرلمان، الأسبوع الماضي، في تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، بغالبية أعضائه، ليحسم بذلك جدلاً متفجراً حول الموضوع.

وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول من قانون المحكمة الاتحادية العليا، بأغلبية الأصوات خلال جلسة حضرها 204 نواب من أصل 329 نائبا.