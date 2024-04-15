تفاصيل لقاء السوداني وبايدن: جدية الحكومة بتفعيل "الإطار الاستراتيجي"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في البيت الأبيض، على جدية الحكومة العراقية بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مبيناً أن التعامل العسكري بين العراق والولايات المتحدة كان ضمن إطار الحرب على داعش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الاثنين بتوقيت بغداد، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي وصلها في زيارة رسمية".

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث بين الجانبين في مختلف القضايا والملفات الثنائية، وملف الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى شراكة مستدامة، على أسس اقتصادية، وضمن مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة أنّ العراق يشهد تعافياً وتنامياً لحركة البناء، حيث تمضي عجلة الاقتصاد والإعمار".

وأشار السوداني في تصريح له بحضور الرئيس الأمريكي، إلى "أهمية هذه الزيارة التي تأتي في ظرف حساس ودقيق بالنسبة للعراق وللمنطقة وتطورات الأوضاع فيها، مؤكداً ضرورة العمل على عدم التصعيد، ودعم جهود الاستقرار وكفّ العدوان وحماية المدنيين، لاسيما بعد سقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء الفلسطينيين".

من جانبه رحب الرئيس بايدن بالزيارة الرسمية للسوداني، مبدياً تقديره لـ"منهج الحكومة العراقية الساعي إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، وتحقيق النمو، خصوصاً في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنّ الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر محوري، وذات أهمية للشعبين الصديقين".

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء:

- شكراً على الدعوة التي جاءت في وقت حساس ودقيق وعلى الرغم من الانشغالات الداخلية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

- لهذه الزيارة أهمية في العلاقة بين البلدين، التي تشهد منعطفاً مهماً.

- نبحث في الأسس المستدامة والرئيسية لشراكة شاملة وطويلة مع الولايات المتحدة.

- نهدف إلى الانتقال من العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، بطريقة سلسة وممنهجة ومدروسة، إلى علاقة قائمة على أسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي.