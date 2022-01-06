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تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-06T20:02:32+0000
تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

شفق نيوز / زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في محافظة النجف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي والصدر، ناقشا "الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق".

ويأتي اللقاء في خضم مباحثات سياسية بين الكتلة الصدرية المتحصلة على أكثر عدد من المقاعد في الانتخابات والقوى الأخرى، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التسريبات، فإن اسم الكاظمي بين مرشحين آخرين قدمهم الصدر أمام القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى محافظة النجف، وعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة بحضور عدد من الوزراء، والقيادات الأمنية، والمستشارين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على موافقة الكاظمي على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتكليف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.

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