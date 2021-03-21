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تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الصميدعي والدعاوى التي تواجهه

Category: سیاسة

Date: 2021-03-21T19:53:58+0000
تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الصميدعي والدعاوى التي تواجهه

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، لافتا إلى أن الأخير يواجه ثلاث دعاوى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القضية الأولى تتعلق بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري مع شخصية سياسية، والثانية دعوى من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، أما الثالثة فهي التهجم على المؤسسة القضائية من خلال تسجيلات صوتية".

وأشار المصدر، إلى أن "الصميدعي موقوف الآن على خلفية جميع هذه الدعاوى".

وكان الصميدعي، قد اعتقل على أيدي قوة أمنية اقتادته من منزله في العاصمة بغداد، ليل الجمعة (19 آذار 2021).

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، وشغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

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