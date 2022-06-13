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تفاصيل جديدة عن اجتماع الإطار المرتقب.. لجنة تفاوض الصدر للعدول عن الاستقالات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T14:35:29+0000
تفاصيل جديدة عن اجتماع الإطار المرتقب.. لجنة تفاوض الصدر للعدول عن الاستقالات

شفق نيوز / أوضح مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، أن الاجتماع الذي سيعقده قادة الإطار، سيبحث جملة من مقترحات حل الأزمة السياسية، من بينها تشكيل لجنة مهمتها التباحث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للعدول عن قرار الانسحاب.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع من المؤمل عقده مساء اليوم، قد يفضي إلى إصدار بيان موحد يطالب الكتلة الصدرية بالعدول عن هذا القرار إلى جانب تشكيل لجنة  للتفاوض مع الصدر، للعدول عن قراره الأخير، وتمثل جميع قوى الإطار، كونهم يريدون الاستقرار السياسي للبلاد  ويرفضون الفوضى وإنفلات الشارع أو تحريكه بالتظاهرات".

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.

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