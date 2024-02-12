تفاصيل استضافة هيئة الاتصالات.. و"نبيل جاسم" في البرلمان غداً

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين، تفاصيل استضافتها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات واعضاء مجلس المفوضين بالهيئة، في حين يستعد البرلمان غداً لاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة جاءت لمناقشة مدى تنفيذ بنود المادة 17 من قانون الموازنة العامة"، موضحاً أن "اللجنة طلبت من هيئة الاعلام والاتصالات تطبيق بنود الهيئة الموجودة بالمادة 17 في قانون الموازنة".

وتابع "كان هناك طرحاً واضحاً من قبل رئيس هيئة الإعلام والإتصالات، وتمت الاجابة على الاسئلة التي وجّهت من اعضاء اللجنة للهيئة".

واشار مؤنس إلى أن "الاستضافة ناقشت ايضاً مشكلة هيئة الاعلام مع شركة كورك للاتصالات"، مبيناً أن "الموضوع ذاهب إلى القضاء".

ولفت الى ان "هيئة الاعلام والاتصالات حولت كل الإيرادات في السنوات السابقة إلى خزينة الدولة حيث بلغت في سنة 2022 تريليون و900 مليار دينار وفي سنة 2023 تم تحويل 950 مليار دينار".

واوضح ان "الموازنة أعطت إلى هيئة الإعلام والاتصالات 1% من ايرادتها كحوافز للموظفين وأن الهيئة صرفت 5 مليارات كرواتب للموظفين ونثرية وغيرها".

في السياق، ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن "جلسة يوم غد ستشهد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم".