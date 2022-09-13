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تفاصيل اجتماع ممثلي الكورد والسنّة في منزل الأسدي

Category: سیاسة

Date: 2022-09-13T08:18:45+0000
تفاصيل اجتماع ممثلي الكورد والسنّة في منزل الأسدي

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع عقد في منزل القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، جمع ممثلي الكتل السياسية السنية والشيعية والكوردية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع الذي عُقد في منزل الأسدي، ضم كلاً من (محمد تميم ممثلاً عن تحالف السيادة) و(مثنى السامرائي ممثلا عن تحالف العزم) و(بنكين ريكاني ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني) و(خالد شواني ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني)".

وأضاف أن "هذا الاجتماع يمثل (الفريق الفني) الذي اتفقت القوى السياسية على تشكيله خلال الاجتماع الثاني في القصر الحكومي، حيث بحث بقضية إجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك إجراء التغييرات في المفوضية".

وأشار المصدر إلى أن "خلال الأيام المقبلة، سوف تكون هناك اجتماعات جديدة لهذا الفريق، من أجل الوصول إلى تفاهم حول الفقرات المهمة التي جرى طرحها خلال الاجتماع".

وقرر المجتمعون، في جلسة الحوار الثانية للقوى السياسية كافة باستثناء التيار الصدري، التي عقدت مطلع شهر أيلول الجاري، تشكيل فريق فني من مختلف القوى لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية، كما أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.

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