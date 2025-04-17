تفاصيل اجتماع عراقي - تركي لتفعيل بنود "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"

شفق نيوز/ عُقِد في مقر وزارة الخارجية ببغداد، مساء الخميس، الاجتماع الثاني للجنة التخطيط المشترك بين العراق وتركيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون الثنائي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ورد لوكالة شفق نيوز، رأس الجانب العراقي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، فيما رأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية، نوح يلمَاز.

وشهد الاجتماع، وفق البيان، مناقشات معمّقة بشأن آليات تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولا سيما في مجالات المياه، والطاقة، والنقل، والاستثمار، إضافة إلى متابعة مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق خلال العام الماضي، ونتائج أعمال اللجان الدائمة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية.

ويأتي هذا الاجتماع، بحسب البيان، في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة التركية أنقرة خلال شهر أيار المقبل، والتي يُتوقع أن تُشكّل محطة مهمة في مسار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي المشترك.