تغييرات واسعة داخل هيئة النزاهة

شفق نيوز/ أجرت هيئة النزاهة، يوم الأحد، تغييرات واسعة شملت إعفاء مديرين عامين وتكليف آخرين بدلاً عنهم.

وبحسب كتاب صادر بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قررت الهيئة "إعفاء باسم جاسم هجول من مهام مدير عام الدائرة الادارية والمالية ويُنقل خارج الهيئة".

وكذلك "إعفاء محمود سامي نعمة من مهام مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ويُنقل خارج الهيئة، و"إعفاء معتز فيصل خزعل من مهام مدير عام دائرة الاسترداد ويُكلّف بمهام مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية".

كما شملت التغييرات "إعفاء ايمن داود سلمان من مهام معاون مدير عام دائرة الاسترداد لسؤون استرداد الاموال ويُكلّف بمهام مدير عام دائرة الاسترداد"، وأيضاً "إعفاء حميد حسن مرضوخ من مهام مدير قسم شؤون المواطنين ويُكلّف بمهام مدير عام الدائرة الادارية والمالية".