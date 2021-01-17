تغييرات مرتقبة في عدد من المناصب الحكومية في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مسؤول في ديوان الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، عن تغييرات في مديري عدد من الدوائر الحكومية في الأقضية الغربية من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن توجيهات جديدة صدرت بتغيير عدد من المناصب الحكومية في الأقضية الغربية من المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "الهدف من هذه التوجيهات هو تهميش وأبعاد الحزب الإسلامي من مناصب حكومية في كل من أقضية (هيت، راوه، عنه، القائم، حديثة والرطبة) وذلك بعد أن كان الحزب الإسلامي مسيطراً بالكامل على تلك المناطق".

بدوره أكد قائممقام قضاء راوة (غربي الانبار) حسين علي، وجود هذا التوجه، وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعلامنا بهذا التوجيه ولكن لم يتم صدور اي قرار رسمي حتى الان".

ورجح قائممقام راوة، وهو أحد أعضاء الحزب الإسلامي، "عدم تطبيق مثل هذه القرارات، كون الدستور سمح للمسؤولين حرية الانضمام لأي حزب يشاء"، محذراً بأن "تنفيذ مثل هذه القرارات سيسهم بتأجيج الرأي العام، ويخلق مشاكل نحن في غنى عنها".