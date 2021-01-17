سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تغييرات مرتقبة في عدد من المناصب الحكومية في الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-01-17T15:26:51+0000
تغييرات مرتقبة في عدد من المناصب الحكومية في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مسؤول في ديوان الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، عن تغييرات في مديري عدد من الدوائر الحكومية في الأقضية الغربية من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن توجيهات جديدة صدرت بتغيير عدد من المناصب الحكومية في الأقضية الغربية من المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "الهدف من هذه التوجيهات هو تهميش وأبعاد الحزب الإسلامي من مناصب حكومية في كل من أقضية (هيت، راوه، عنه، القائم، حديثة والرطبة) وذلك بعد أن كان الحزب الإسلامي مسيطراً بالكامل على تلك المناطق".

بدوره أكد قائممقام قضاء راوة (غربي الانبار) حسين علي، وجود هذا التوجه، وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعلامنا بهذا التوجيه ولكن لم يتم صدور اي قرار رسمي حتى الان".

ورجح قائممقام راوة، وهو أحد أعضاء الحزب الإسلامي، "عدم تطبيق مثل هذه القرارات، كون الدستور سمح للمسؤولين حرية الانضمام لأي حزب يشاء"، محذراً بأن "تنفيذ مثل هذه القرارات سيسهم بتأجيج الرأي العام، ويخلق مشاكل نحن في غنى عنها".

related

نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار

Date: 2020-12-03 09:50:46
نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار