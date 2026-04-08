"تغييرات كبيرة في الإدارة".. البرلمان يتحرك لإقرار قانون المحافظات

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، محمد البلداوي، يوم الأربعاء، عن شروع اللجنة بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلى جانب لجنة التخطيط الاستراتيجي والبرنامج الحكومي، باشرت بعقد اجتماع لمناقشة مشروع مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأضاف أن "مجلس النواب سيناقش خلال جلسته اليوم، القراءة الأولى لمشروع القانون"، مبيناً أن "هذا التشريع يُعد من أهم القوانين التي تنظم عمل المحافظات ومجالسها، والآليات التي تُدار بها، فضلاً عن منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والمحافظين بما يسهم في النهوض بواقع المحافظات".

وأشار البلداوي، إلى أن "القانون السابق لم يكن مستوفياً لاحتياجات المحافظات، ولا ينسجم بشكل كامل مع متطلبات اللامركزية، أو تنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والسلطتين التشريعية والتنفيذية".

وفي مطلع العام الماضي، وافقت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، برئاسة رئيس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد.

ووفقاً للدستور العراقي، تتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة، إذ تُعد هيئات محلية مستقلة لا تخضع لسلطة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما تمتلك صلاحيات إدارية ومالية شاملة تُمكّنها من إدارة شؤون المحافظات واتخاذ القرارات اللازمة بما ينسجم مع مبدأ اللامركزية الإدارية.

وفي شباط/فبراير 2024، باشرت مجالس المحافظات في العراق مهامها الرسمية، بعد الانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، والتي أعلنت المفوضية العليا المستقلة نتائجها النهائية في 28 من الشهر ذاته، قبل أن يصادق عليها مجلس المفوضين في 21 كانون الثاني/يناير 2024.