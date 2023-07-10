تغييرات كبيرة تطال المؤسسة القضائية في الانبار

شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي عراقي، يوم الإثنين، عن إجراء تغيير كبير في القطاع القضائي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

يأتي هذا بالتوازي مع إجراء تغييرات أمنية وسياسية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انتداب عمر احمد حسين قاضي محكمة تحقيق الانبار المختصة بقضايا الارهاب الى محكمة الأحوال الشخصية في الرمادي، كما تم انتداب سعد داود عبيد قاضي محكمة تحقيق الرمادي الى محكمة بداءة ومحكمة جنح الخالدية".

وأشار المصدر الى "انتداب حسين علي حميد / قاضي محكمة تحقيق الرمادي الى محكمة تحقيق الانبار المختصة بقضايا الإرهاب إضافة الى نظر قضايا محكمة تحقيق الرمادي قضايا النزاهة". كم تم انتداب محمد جميل ارحيم /قاضي محكمة بداءة ومحكمة جنح الخالدية الى قاضي أول محكمة تحقيق الرمادي، بحسب المصدر.

ولفت ايضا الى "انتداب صلاح موسرين قاضي محكمة جنح الرمادي الى محكمة تحقيق الرمادي، وانتداب فخري إبراهيم خليل في محكمة الأحوال الشخصية في الرمادي الى محكمة جنح الرمادي".

كما ابلغ المصدر انه "تم انتداب خالد حسين بديري قاضي محكمة تحقيق الفلوجة الى محكمة بداءة ومحكمة تحقيق الكرمة، إضافة للقيام بمهام قاضي أول دار القضاء في الكرمة، وانتداب احمد مطر خليفه قاضي محكمة بداءة ومحكمة تحقيقات الكرمة الى قاضي أول محكمة تحقيق الفلوجة".

وأول امس السبت، صدر أمر عن وزارة الداخلية العراقية، بتكليف اللواء الركن محمد رشيد قائدا لشرطة الأنبار، بدلاً عن الفريق هادي رزيج، الذي كلف بهذه المهام منذ العام 2015.

وفي تطور جديد، كشف مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، عن "تكليف العميد ظاهر العلواني، مديراً لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، خلفاً للواء رايد الفارس".

وأفادت مصادر مطلعة، للوكالة، قبل ثلاثة أيام، بأن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، طلب من محافظ الأنبار رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة علي فرحان الدليمي، تقديم استقالته من منصبه، لإخفاقه في إدارة المحافظة، خلال الفترة الماضية.