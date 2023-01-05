نائب سابق عن حزب الفضيلة مستشارا للسوداني لشؤون مكافحة الفساد

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تعيين البرلماني السابق حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأنه تم "تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري".

و"حسين العقابي" برلماني عراقي سابق عن بغداد عام 2018، شغل عدة مناصب في وزارة العدل، وتولى منصب أمين عام حزب الفضيلة.

وأول أمس الثلاثاء، قرر السوداني تعيين القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي مستشارا له لشؤون العلاقات الخارجية العربية.