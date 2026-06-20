تعيين قاسم الاعرجي مستشاراً امنياً لرئيس الوزراء

شفق نيوز - بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم السبت، تعيين مستشار الأمن القومي السابق، قاسم الأعرجي، مستشاراً أمنياً خاصاً له.

ويأتي هذا القرار مباشرة عقب رعاية الزيدي مراسم التسلم والتسليم في مبنى مستشارية الأمن القومي، بين المستشار الجديد قاسم حسن العبودي، وسلفه الأعرجي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التغييرات الواسعة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي في المناصب السياسية والأمنية الرفيعة منذ تسلمه منصبه في أيار الماضي؛ بهدف إعادة هيكلة المفاصل الحيوية في الدولة وتفعيل الأجهزة الرقابية والأمنية بما يتوافق مع منهاجه الوزاري.

وكان الزيدي قد أطلق، منذ توليه رئاسة الحكومة، حزمة من القرارات لإسناد المناصب الأمنية والاستشارية والمديريات العامة إلى دماء جديدة، لترسيخ خططه المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وإعادة بناء النظام المالي، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية لضمان الاستقرار الداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.