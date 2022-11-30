تعيين حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن تعيين القيادي في حزب الفضيلة النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

يذكر ان الخالدي كان رئيسا للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب. وأصدر في حينها تقرير تقييم للحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي أشر فيه بأنه نسبة الفشل في ادائها فاقت 85 بالمئة.