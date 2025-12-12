تعيين برهم صالح رئيساً لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

شفق نيوز- جنيف

اختير الرئيس العراقي السابق برهم صالح، اليوم الجمعة، ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

ووفقاً لرسالة وقعها أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر كانون الأول، نقلتها وكالة "رويترز"، فإنه تم تعيين صالح لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ أول كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب الوكالة، فإن هذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.