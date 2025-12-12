تعيين برهم صالح رئيساً لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة
2025-12-12T10:22:41+00:00
شفق نيوز- جنيف
اختير الرئيس
العراقي السابق برهم صالح، اليوم الجمعة، ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون
اللاجئين بالأمم المتحدة.
ووفقاً لرسالة
وقعها أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر
كانون الأول، نقلتها وكالة "رويترز"، فإنه تم تعيين صالح لولاية مدتها
خمس سنوات تبدأ أول كانون الثاني/ يناير 2026.
وبحسب الوكالة،
فإن هذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين.