الزيدي يعين القاضي منير حداد مستشاراً قانونياً له

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن تعيين القاضي منير حداد مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي.

من جانبه هنأ رئيس كتلة الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي النائب حيدر الفيلي "ابو تارا"، القاضي حداد بمناسبة تسنمه مهام المستشار القانوني للزيدي.

وأعرب "أبو تارا" في بيان رسمي، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في أداء القاضي حداد مهامه الوطنية، لما يمتلكه من خبرة قانونية وقضائية متميزة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

وبرز اسم القاضي منير حداد كأحد أعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا التي شُكلت لمحاكمة أركان النظام السابق، وشغل منصب رئيس الهيئة التمييزية في المحكمة وعمل نائباً لرئيس المحكمة.

يُعد حداد أحد أبرز الوجوه القضائية التي أشرفت بشكل مباشر على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في أواخر عام 2006، حيث كان هو المسؤول القضائي الذي تلا حكم الإعدام واللوائح القانونية في قاعة التنفيذ، وثق شهادته على تلك اللحظات التاريخية في العديد من المقابلات والتوثيقات الرسمية.

ينتمي القاضي حداد إلى شريحة الكورد الفيليين، ولديه تاريخ طويل في العمل القانوني والحقوقي، وكان مدافعاً بارزاً عن حقوق الشريحة وضمان تمثيلهم وإنصافهم جراء ما تعرضوا له من تهجير وسياسات قمعية في العقود السابقة.

بعد انتهاء عمله في المحكمة الجنائية العليا، استمر حداد كشخصية قانونية مستقلة تقدم الاستشارات والقراءات الدستورية والقانونية في المشهد السياسي العراقي عبر وسائل الإعلام ومراكز الدراسات، قبل أن يتم اختياره مؤخراً مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.