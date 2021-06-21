تعهدات اوكرانية إلى العراق: امن غذائي وزيادة اعداد الطلاب

شفق نيوز/ ذكر موقع "اوبن فور بيزنيس" الاوكراني، يوم الاثنين، أن اوكرانيا أكدت التزامها بالامن الغذائي العراقي، مشيراً إلى أن وفداً من رجال الاعمال الاوكرانيين سيزور العراق قريباً.

ونقل الموقع، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا تأكيده لنظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اجتماع عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن "كييف ملتزمة بضمان الامن الغذائي العراقي".

وبحسب الخدمة الاعلامية لوزارة الخارجية الاوكرانية، فأن الوزيرين بحثا "سبل تطوير التجارة، سيما زيادة حجم الصادرات الزراعية الاوكرانية الى العراق".

وبمبادرة من الوزير الاوكراني، وفق تقرير الموقع، فأن "وفداً من رجال الأعمال الاوكرانيين يقوم بزيارة العراق للبحث عن فرص تجارية جديدة بين البلدين".

وقال الوزير كوليبا إن اوكرانيا "ستظل ضامنة للامن الغذائي للعراق، وشريك تجاري مهم في منطقة الشرق الأوسط".

كما أعرب وزير الخارجية الاوكراني عن "دعمه لجهود العراق في محاربة الارهاب".

وبحسب الموقع الاوكراني فأن "الوزيرين أظهرا اهتماماً خاصاً بقضية حماية حقوق المواطنين الاوكرانيين على الاراضي العراقية".

ونقل الموقع عن كوليبا استعداده "للعمل مع بغداد من أجل زيادة عدد الطلاب العراقيين في المؤسسات التعليمية الاوكرانية".

وفي19 حزيران 2021، اعلنت الخارجية العراقية أن وزيرها فؤاد حسين التقى نظيره الاوكراني دميترو كوليبا على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحسب بيان الخارجية العراقية، فقد أكد حسين اتجاه الحكومة العراقية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار بالعراق، والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالي التجارة، والزراعة، ودعم ملف الطلبة العراقيين الدارسين في أوكرانيا