تعليمات عاجلة للصدريين بشأن تظاهرة السبت (وثيقة)

شفق نيوز- النجف

أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، تعليمات مركزية بشأن تظاهرة السبت المرتقبة في العراق.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تقرر أن تنطلق التظاهرة يوم السبت الموافق 4 نيسان 2026، مع التشديد على الالتزام بالشعارات والهتافات المركزية.

وأكدت التعليمات ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرة، ورفع العلم العراقي حصراً دون أي أعلام أو صور أخرى، إلى جانب التعاون الكامل مع الجهات الأمنية واللجان التنظيمية.

كما دعت اللجنة، إلى الالتزام بالتوجيهات المركزية الصادرة عن اللجنة المنظمة، وتحديد توقيت التظاهرة من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى وقت الغروب، مشيرة إلى استثناء محافظة النجف من التظاهرات.

وكان الصدر، قد دعا أمس الاثنين، العراقيين إلى التظاهر في جميع المحافظات يوم السبت المقبل، استنكاراً لـ"العدوان الأميركي – الإسرائيلي"، على حد قوله.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.