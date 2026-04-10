تعليق نيابي على "فحص المتانة" للسيارات: يفرض عبئاً مالياً جديداً على المواطن

شفق نيوز – بغداد

عبّرت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم الجمعة، عن استغرابها من قرار مديرية المرور العامة المفاجئ بشأن الفحص السنوي للسيارات.

وقالت عضو اللجنة، ضحى السدخان، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور قررت تحويل فحص المركبات من إجراء يُجرى مرة واحدة إلى التزام سنوي، دون مراعاة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطن العراقي".

وأضافت أن "القرار، رغم أهميته من ناحية السلامة، إلا أنه يفرض عبئاً مالياً إضافياً على العائلات، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية"، مبينة أن "المواطن اليوم ليس ضد التنظيم ولا ضد القانون، لكنه لا يستطيع تحمّل تكاليف متكررة سنوياً في وقت يعاني فيه من ضغوط اقتصادية متعددة".

وأكدت السدخان، "أهمية إعادة النظر في هذا القرار، أو تقليل رسوم الفحص وجعلها رمزية، واعتماد الفحص السنوي فقط للمركبات القديمة أو غير الصالحة، وإيجاد بدائل تراعي دخل المواطن وتخفف عنه".

وأشارت إلى أن "أي إجراء إصلاحي يجب أن يوازن بين تحقيق السلامة العامة وعدم إثقال كاهل المواطن، كون الاستقرار الاجتماعي يبدأ من تخفيف الضغط عن العائلة العراقية لا زيادته". وكانت مديرية المرور العامة قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص السنوي للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار.

هذا ورجّح مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقه أمس الخميس.