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تعليق من المفوضية بعد بدء الصمت الانتخابي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-09T09:12:53+0000
تعليق من المفوضية بعد بدء الصمت الانتخابي في العراق

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، على بدء الصمت الانتخابي في عموم البلاد قبل يوم من التصويت العام للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصمت الانتخابي بدأ منذ الساعة السادسة صباحاً اليوم السبت"، مبينة أن "هناك لجان رصد مستمرة من خلال التنسيق والدعم، ومن خلال امانة بغداد وهيئة البلدية وهيئة الاعلام والاتصالات".

وبينت الغلاي أن "اللجان الفرعية تستمر باسناد امانة بغداد والمحافظات العراقية برصد اي مخالفة ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين"، مؤكدة أن "مجلس المفوضين سيتخذ الاجراءات القانونية الخاصة ازاء كل من يكسر الصمت الانتخابي لهذا اليوم".

ويخوض العراقيون يوم غد الاحد العاشر من تشرين الاول 2021، انتخابات عامة في عموم البلاد لاختيار مجلس نواب جديد تنبثق عنه حكومة جديدة، وذلك بعد احتجاجات عارمة اطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وصباح أمس الجمعة التاسع من تشرين الاول 2021، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد.

ووفق أرقام المفوضية فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 69 بالمئة، إذ أدلى 821 ألفا و800 ناخب بأصواتهم، من أصل نحو 1.2 مليون ناخب.

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