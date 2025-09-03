تعليق عُماني على زيارة السوداني: خطوة لتعميق العلاقات

شفق نيوز- بغداد/ مسقط

وصف الباحث في الشأن السياسي العُماني حبيب الهادي، يوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سلطنة عمان، بانها تمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وقال الهادي لوكالة شفق نيوز، إن "العلاقات بين العراق وسلطنة عمان تاريخية وتمتد لآلاف السنين، والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتحقق نتائج إيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي".

وأضاف أن "هذه الزيارة لا تعزز فقط التعاون الاقتصادي، بل تسهم أيضاً في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعايش المشترك بين بغداد ومسقط".

وتابع أن "هذه الزيارة تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة ويفتح الباب أمام شراكات أوسع بين البلدين".

ووصل اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، وبحسب ما أدلى به السوداني قبيل مغادرته، فانه سيتم إبرام مذكرات تفاهم في شتى المجالات بين العراق وعُمان، بمجالات الطاقة، والسياحة، وتخزين وتكرير النفط، والصناعة وتوطين الصناعة الدفاعية، والنقل البحري وإدارة الموانئ.