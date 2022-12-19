تعليق "سني" على دعوة السيستاني لانصاف النازحين وضحايا داعش

شفق نيوز/ علّق القيادي السني البارز، محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، يوم الاثنين، على دعوة المرجع الديني الاعلى علي السيستاني لانصاف النازحين واللاجئين والضحايا من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، انه "لاشك ان دعوة المرجعية تنم عن حكمة تغيب عن القوى السياسية، ولكن السؤال هل سيتم تطبيق هذه الدعوة ام الالتفاف عليها وتفريغها من مقصودها كما فعلوا عشرات المرات".

واضاف "ليس هناك أي تحرك جاد لاستقرار المناطق المحررة وتوفير ما يساعد على عودة الحياة فيها، فلقد تعودنا ان القوى السياسية تستغل تصريحات المرجعيات الدينية وتطبقها بالطريقة التي تحقق مصالحها وليس بما تقصده المرجعية".

وصباح اليوم استقبل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وفداً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) يترأسه كريستيان ريتشر، للتباحث بشأن التحقيق في جرائم التنظيم التي ارتكبها خلال فترة سيطرته على مدن عراقية.

وذكر المكتب الخاص للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المرجع أكد على "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين".