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الكاظمي يعتبر قصف أربيل "يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-16T12:45:14+0000
الكاظمي يعتبر قصف أربيل "يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أن حادثة القصف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تهدف إلى "خلق الفوضى وخلط الأوراق".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأضاف "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وفي شأن أمني آخر، أشار الكاظمي، إلى أن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة"، مشدداً على أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب".

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق اليوم، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتورطين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا فيه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.

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