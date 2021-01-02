الامن النيابية تعلق على مخاوف مهاجمة السفارة الأمريكية غداً

شفق نيوز/ علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، على مخاوف من مهاجمة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد خلال تظاهرات انصار الفصائل المسلحة المقرر انطلاقها غداً الاحد.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اي مخاوف من مهاجمة السفارة الأمريكية خلال تظاهرات انصار الفصائل يوم غد الأحد"، مبيناً أن "التظاهرة للتعبير عن حالة الغضب من اغتيال سليماني والمهندس".

وبين الركابي أن "الانتشار الامني الكبير في المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها، جاء بمناسبة الذكرى الأولى لحادثة الاغتيال فضلاً عن قرب عيد الجيش العراقي"، مشيراً إلى "اقامة احتفال كبير بهذه المناسبة تحضره شخصيات أمنية وعسكرية، ما يتطلب وجود احتياطات أمنية لأي طارئ".

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الاحد، ( 3 كانون الاول 2021)، تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد، دعا اليها امين عام منظمة بدر هادي العامري وامين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بمناسبة مرور عام على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بغارة أمريكية.