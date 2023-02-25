تعليق برلماني حول الاعتراض الصدري على تعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت، على اعتراض التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر على قانون الانتخابات الجديد، الذي يهدف للعودة لنظام "سانت ليغو".

وقال عضو اللجنة اوميد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات يعد قانوناً سياسياً ولا يمكن تمريره في مجلس النواب إلا باتفاق سياسي بين جميع القوى السياسية المتنفذة والناشئة وحتى المعارضة والمنسحبة وعلى رأسها التيار الصدري".

وبين محمد ان "اعتراض التيار الصدري، بكل تأكيد سيكون له تأثير على قضية تشريع قانون الانتخابات الجديد، الذي يهدف للعودة لنظام "سانت ليغو"، خصوصاً هناك رفض لهذا القانون من قبل النواب المستقلين والكتل الناشئة، ولهذا هناك صعوبة في تمرير القانون، دون الاتفاق السياسي ما بين كافة الأطراف وضمنها الصدريين".

وأمس الجمعة، أعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي تمريره في مجلس النواب العراقي.

كما نشر الزاملي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

ويقول الكربلائي في المقطع إن "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان".

من جانبه وصف النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حيدر المنصوري، الأحزاب السياسية الماضية في تشريع القانون، بأنها "أحزاب سانت ليغو…"، متسائلا "هل تتوقعون من أحزاب السلطة الخاسرة أن تسن قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع".

وتساءل أيضا "هل من المنطقي أن يعطوا الفرصة للمستقلين الحقيقين مرة اخرى لمنافسة المليشيات وفصائل المقاولة؟... وهل سيعودون الى استجداء التحالفات من مجموع القوى الناشئة التي لن تثق بهم مستقبلاً خاصةً بعد خيانتهم والتنكر لهم رغم وقوفهم بقوة بجانب الثلث المعطل".

واشار المصنوري، إلى أن "اصطفافهم سابقاً كان بسبب وجود الصدر اما الان الصدر غير موجود كيف ستتم تسوية الامور لصالح احزاب سانت ليغو" وفق قوله.

والخميس 23 شباط 2023، أخفق مجلس النواب العراقي، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) ضمن جدول اعمال مجلس النواب الخميس، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن مجلس النواب أجلّ انعقاد جلسته الى يوم الاثنين القادم.